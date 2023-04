Guerre en Ukraine: Madrid ouvre une enquête sur la possible entrée de pétrole russe via des pays tiers

« C’est cette crainte » qui a poussé l’Espagne à « enquêter » sur la possible arrivée sur son territoire de pétrole d’origine russe, a ajouté la ministre, en rappelant que les importations de carburants sont « en théorie accompagnées de documents prouvant leur origine ».

« Face au moindre soupçon, il est nécessaire de vérifier » si « les produits importés proviennent bien de l’endroit indiqué ou bien d’un autre pays, et s’il y a eu une irrégularité quelconque », a expliqué dans un message transmis à l’AFP la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera.

Mais des experts et responsables du secteur pétrolier soupçonnent la Russie – qui s’est tournée vers d’autres marchés, comme la Chine et l’Inde – de continuer à exporter du pétrole dans l’UE via des pays tiers, où son origine est dissimulée.