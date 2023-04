La villa de la baronne «Mimi» Ullens, assassinée par son beau-fils, mise en vente

La somptueuse propriété est entourée d’un parc de 11 hectares et a été entièrement rénovée par l’architecte Corbiau en 2001. La villa elle-même mesure 1510 m², compte cinq chambres et est équipée d’une piscine et d’une salle de sport.

Lire aussi La baronne Mimi Ullens de Schooten tuée par Nicolas, son beau-fils: un drame sur fond d’argent perdu?

La baronne a été assassinée de sang-froid par son beau-fils Nicolas Ullens de Schooten (57 ans) à la fin du mois de mars. Selon les éléments de l’enquête, ce dernier aurait bloqué sa voiture avec la sienne au bout de l’allée de la villa et lui aurait tiré dessus à six reprises. Guy Ullens, son mari et père de Nicolas, était assis à côté de « Mimi » à ce moment-là et a également été blessé. Nicolas et la baronne auraient été en conflit pour des questions d’argent depuis des années.