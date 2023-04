Georges Gilkinet, ministre de la mobilité tacle le MR sur le travail obligatoire: «Ce sera sans les écologistes, si ça marchait, ça se saurait»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On connaît le 1er mai rouge, bleu, c’est comment un 1er mai vert ?

C’est un moment important dans l’année sociale. Parmi les objectifs majeurs du gouvernement, il y a les 80 % de taux d’emploi. On avance bien. Il y a des signaux à prendre en compte : le nombre de malades de longue durée et de fonctions en pénurie. On doit mettre en œuvre dans l’année qui nous reste une série de mesures ou en amplifier d’autres pour hausser le taux d’emploi, car c’est la façon la plus naturelle d’améliorer les finances publiques, d’assurer le financement de la sécurité sociale et donc des pensions. Mais ça doit être de l’emploi de qualité, qui a du sens, pas le travail obligatoire proposé par le MR ou la N-VA, ce qui n’est pas ma vision du progrès. Lire aussi «Bouboune», «la bête», «migale»... le ministre Gilkinet veut un meilleur contrôle des plaques personnalisées

Pour vous, cette idée éloigne les chômeurs du monde du travail. On pourrait penser que ça les en rapproche, surtout si l’on en a été longtemps éloigné ?