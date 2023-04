Le petit copain de Stefanie, 25 ans, menotté et envoyé en prison directement après le verdict: «Nous sommes déjà condamnés à perpétuité...»

Le 24 septembre 2020, une voiture sortait de la route à Drongen et percutait plusieurs arbres avant de finir sa course contre un poteau d’éclairage. À son bord, deux jeunes personnes. Le conducteur C.V. et sa petite amie Stefanie Verstappen, 25 ans.

Le premier était sous l’influence de l’alcool et de la drogue lorsque son véhicule a quitté la chaussée. Il roulait à une vitesse estimée entre 70 et 90 km/h, selon les experts. Stefanie n’a pas survécu au crash.