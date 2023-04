Basket (Silver League): l’US show liégeois de retour contre Weert (93-66)

LIEGE 93

WEERT 66

QT : 24-12, 25-19, 17-21, 27-14 RSW Liège Basket : 26/45 à 2 ; 7/26 à 3 ; 20 l.f. sur 27 ; 41 r. ; 20 a. ; 19 f. Potier 0-4, JOHN 2-2, Lemaire 0-3, Bogaerts 2-2, Bruwier 0-2, Noterman 1-0, DRAGAN 2-3, RODRIGUEZ 12-0, TUMBA 2-2, Cambo 5-1, Hagins 12-9, VAN DEN EYNDE 11-16 Weert Ac. Limburg : 16/31 à 2 ; 7/26 à 3 ; 13 l.f. sur 20 ; 34 r. ; 14 a. ; 22 f. MILLER 2-8, Goes 2-0, BRATHWAITE 5-3, THOLEL 4-15, Stroijl 3-4, MASNIC 0-0, Vogelaar 0-1, Wilson 0-0, Van Holst 0-0, Hintzergen 0-0, Brankovic 5-3, BOTULI 9-2

Bonne nouvelle en entrant dans la salle, Jamelle Hagins s’échauffait avec une série de dunks ! Blessé au doigt (ligament), le joueur avait reçu le feu vert du ‘Doc’… tout comme Romain Bruwier. Pour l’ultime rencontre de la phase classique de la Silver League avant les play-offs, Liège voulait marquer le coup devant beaucoup de jeunes spectateurs.

Un grand Hagins

Liège contestait toutes les actions défensivement tentant d’arracher tous les cuirs, alors que la réussite suivait offensivement. Cela va souvent ensemble ! On voyait un grand Hagins au block-shoot, au rebond et à la conclusion, dont une alley-oop NBA avec un gros avantage à 19-8. Et en spectacle un nouveau ballon volé de Rodriguez, à son meilleur niveau, pour deux points au buzzer de la 10e (24-12).

Le danger était là à chaque accélération liégeoise. Weert s’accrochait et accrochait beaucoup. Au repos : 49-31.

Techniques et exclusions

On avait aussi droit aux passes laser de Van den Eynde et aux contres de Tumba. La totale. Puis, avec un arbitrage ‘bof-bof’ gâcheur de spectacle, on avait droit à deux techniques et, donc, l’exclusion de Rodriguez et à une autre technique pour le banc de Liège… Puis, l’exclusion, en fin de match, de Tumba. Mais, avec aussi Potier et Bruwier, Liège et le show étaient au-dessus et les étoiles américaines dans les yeux des gamins sortant de la salle.