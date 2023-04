Mondial de snooker: Luca Brecel toujours mené après la troisième session de la demi-finale, tout se jouera ce samedi

En cas de qualifcation pour la finale, prévue dimanche et lundi, Brecel, tombeur en quarts de finale du tenant du titre et N.1 mondial Ronnie «The Rocket» O’Sullivan, affrontera l’Irlandais Mark Allen (WS 3) ou l’Anglais Mark Selby (WS 2).

Le ’Belgian Bullet’ dispute son sixième Mondial. Plus jeune joueur à intégrer le tableau final à 17 ans en 2012, il a encore participé aux éditions 2017, 2018, 2019 et 2022 et été éliminé à chaque fois dès le premier tour. Brecel est d’ores et déjà assuré de grimper à la 7e place mondiale.