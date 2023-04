Le ciel se dégagera peu à peu ce samedi: les prévisions météo région par région

La luminosité augmentera progressivement depuis la frontière française. À l’est, sur les hauteurs, il faudra toutefois se montrer patient car les nuages feront le pied de grue jusqu’en soirée, tandis que la bruine pourrait jouer à cache-cache. La Côte, elle, bénéficiera d’éclaircies plus larges.

Le relief ardennais pâtira même ci et là de mauvaises conditions de visibilité. Toutefois, le Plat pays a pris rendez-vous avec les éclaircies, qui se développeront en cours d’après-midi, promet l’Institut royal météorologique (IRM).

Le temps sera généralement sec et le mercure marquera 11°C en Hautes-Fagnes et 16 ou 17°C sur le sud-ouest du territoire, sous un vent faible mais de secteur nord qui maintiendra les températures proches de 12°C au littoral.

En soirée, le ciel accueillera peut-être quelques nuages. Durant la nuit, le thermomètre tombera entre 1°C et 5°C en Haute Belgique et 6°C à 8°C en Basse et Moyenne Belgique.