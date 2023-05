Un logement inhabitable après un incendie à Saint-Gilles

Un habitant a été incommodé par la fumée mais n’a toutefois pas dû se rendre à l’hôpital. Le sinistre a rendu la maison inhabitable. Les pompiers ont été informés de l’incendie survenu dans la rue de Bosnie vers 19h25. A leur arrivée, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un incendie au premier étage de la maison, qui a provoqué beaucoup de fumée.

«Les flammes jaillissaient des fenêtres et léchaient la façade», a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. «Nous avons pu éviter l’extension aux maisons adjacentes et éteindre l’incendie. Les travaux de nettoyage prendront cependant un certain temps. Les habitants ont réussi à se mettre à l’abri, même si l’un d’entre eux a dû être soigné par le médecin du Smur présent sur place».