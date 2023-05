Bruxelles: trois scènes de crimes en moins de douze heures, des coups de couteaux à Saint-Josse et Bruxelles-Ville, des coups de feu à Molenbeek! (vidéo)

« La nuit du vendredi 28 à samedi 29 avril, vers 1 h 00 du matin, les services de police de la zone de police Bruxelles Nord sont intervenus pour une bagarre impliquant deux personnes dans un café de la rue Verbist. Une des deux personnes a été blessée au couteau et prise en charge en ambulance. Ses jours ne sont plus considérés comme étant en danger à l’heure actuelle. L’enquête se poursuit en vue de déterminer les circonstances exactes des faits et d’identifier le suspect, et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires », communique ce samedi le porte-parole du parquet de Bruxelles, Martin François.