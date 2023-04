Animations passionnantes et concours Disney Channel pendant les congés de printemps au Sparkoh! à Frameries

À partir de 5 ans « Créez votre mini-potager » : d’où viennent les plantes que nous mangeons et comment poussent-elles ? Choisissez les bonnes graines, et découvrez qui pousse avec qui.

À partir de 8 ans « La fabrique à nuages » : venez fabriquer votre propre nuage, comprendre et observer les phénomènes invisibles qui leur donnent naissance.

À partir de 8 ans « Fabriquez et résolvez un « casse-tête » : une imprimante 3D et une découpeuse laser fabriquent les pièces de votre casse-tête. À vous de le résoudre !

Les animations encadrées (durée 45 minutes) seront proposées aux visiteurs – à raison d’une animation par famille. Sur réservation le jour de la visite, dans la limite des places disponibles.

Concours Disney Channel

Disney Channel lance des défis écologiques aux enfants pendant les vacances de printemps, l’occasion de remettre la planète bien-aimée à l’honneur et de sensibiliser les enfants à la nécessité d’en prendre soin.

Pendant les congés, sera présente dans l’expo « Geo’Dynamic ! ». Tournez-la et découvrez quel défi vous attend pour prendre soin de la planète. Partez ensuite à la conquête des expositions « Énergie », « Geo’Dynamic ! » et « Nature 2.0 » et participez au concours. Une action soutenue par l’ambassadrice Mentissa, finaliste de THE VOICE France.

À gagner : un pack de jeux de société Bioviva (des jeux qui font du bien) avec pour thématique l’environnement et la préservation de notre planète.

À vos agendas

Du 29/04 au 14/05 ouvert de 10h à 18h tous les jours.

Infos pratiques : Sparkoh ! – rue de Mons 3 à Frameries. Parking gratuit.