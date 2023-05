L’Ecluse, le nouveau kiosque de la Porte de Ninove à Molenbeek

Vous connaissez les célèbres guinguettes qui font le bonheur des usagers des parcs bruxellois ? Découvrez le kiosque « L’Ecluse » du parc de la Porte de Ninove. Ce lieu de rencontre situé à Molenbeek-Saint-Jean a été inauguré officiellement. Sa création est le fruit d’un volet participatif. De nombreux riverains avaient alors émis le souhait de voir construire un lieu de vie dans leur quartier. Bien plus qu’un kiosque, cet espace de 51 m², agrémenté de 350 m² de terrasse, est à la fois un bar proposant des produits en grande partie locaux, et un lieu de rendez-vous social et culturel. Il entend offrir aux habitants un point de restauration, de rassemblement et d’animations. Il participera donc à l’appropriation positive du parc par les habitants et insufflera une nouvelle dynamique dans les quartiers avoisinants.

« Des activités sportives, culturelles et artistiques, des ateliers de réparation vélo, des cours de yoga ou encore des swap (entendez des échanges) de vêtements seront organisés au sein de ce kiosque. Rien n’est choisi au hasard. C’est le fruit d’un travail participatif avec les riverains et l’association « Jes » qui a permis d’identifier les besoins et les envies des habitants des quartiers avoisinants. Et ce travail va se poursuivre. », commente Aurore Poncin, gestionnaire du projet chez Bruxelles Environnement

Prochains événements prévus dans ce kiosque dans la foulée de l’inauguration : des brunchs et de la musique rythmeront ces journées de samedi, dimanche et lundi. Et le week-end suivant, le dimanche 7 mai, place au Bike breakfast & Group ride By Kardama. Après un petit déjeuner copieux à l’Ecluse, les participants seront invités à prendre part à une balade à vélo pour découvrir le Pajotteland et la beauté des paysages ruraux de l'ouest de la Région bruxelloise.

Quant à l’exploitation et la gestion de ce kiosque, elles mettent l’accent sur la durabilité. L’ASBL l’Ecluse vise le zéro déchet et le zéro gaspillage. Les produits utilisés sont issus, quand c’est possible, des circuits courts et du commerce équitable. Un logiciel spécifique de gestion des stocks est utilisé, les déchets recyclés et les invendus valorisés. Dans le cadre d’un projet socio-professionnel, le kiosque sera par ailleurs un lieu de formation pour toute personne souhaitant se lancer dans le secteur de l’Horeca. La création de ce kiosque s’inscrit dans un projet plus global de développement du parc situé dans une zone de carence d’espaces verts et d’activités.