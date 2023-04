Noces de diamant à Hyon: Christiane et Jean-Claude ont chanté en choeur

Soixante ans plus tard, c’est dans la salle des mariages de l’hôtel de ville de Mons qu’ils ont été reçus par le bourgmestre et l’échevin Achille Sakas. Ensemble, avec leur grande famille présente, ils ont retracé leurs parcours amoureux et professionnel.

Jean-Claude est né à Longueville en France le 4 janvier 1942. Il a effectué ses études à l’école Moyenne de Jemappes où il a décroché son diplôme en enseignement général. Il débute sa carrière professionnelle dès l’âge de 17 ans et demi à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite (CGER) à Bruxelles. Il effectuera toute sa carrière dans cette banque.