Le Soko Rooftop est de retour pour une 3e saison au bord de la forêt de Soignes

La saison des rooftops est à nouveau là et c’est le moment de profiter des magnifiques couchers de soleil. Et quoi de mieux pour admirer le soleil se coucher que de prendre de la hauteur ? LeSoko rooftop, l’une des plus belles terrasse de Bruxelles réouvre ses portes pour une 3ème saison à partir du 2 mai jusqu'au 30 septembre.

Le Soko, c'est un lieu atypique et enchanteur qui a ouvert ses portes en juin 2021 et il s’impose comme un des lieux les plus branchés de Bruxelles. La raison ? Son atmosphère incroyable !