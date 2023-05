BattleKart, une expérience de karting avec réalité augmentée a ouvert ses portes à Bruxelles

BattleKart, c’est l’alliance parfaite du jeu vidéo, de la réalité augmentée et du karting électrique, combinés pour offrir des sensations inégalées ! Les joueurs peuvent se mesurer sur des pistes projetées depuis le plafond, interagir avec le décor, les bonus et les autres joueurs, le tout en étant bien installé dans des karts électriques puissants.

Désormais présente et populaire à travers l’Europe, l’expérience de karting avec réalité augmentée BattleKart ouvre un nouveau complexe à Bruxelles. Cette nouvelle implantation se situe au cœur du site de Tour&Taxis (Shed 3), et a ouvert ses portes au grand public le vendredi 28 avril.

BattleKart propose différents modes de jeu, tels que BattleRace, BattleFoot, BattleVirus and BattleSnake, qui en font l’endroit rêvé pour des moments entre amis, en famille, pour des teambuildings et autres afterworks, voire des anniversaires et enterrements de vie de jeune fille ou de garçon.