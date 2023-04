Vous désirez accueillir des étudiants internationaux?L’ASBL YFU recherche des familles d’accueil à Mons-Borinage

Découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, des opinions et passions différentes au sein de son foyer est une expérience enrichissante. L’ASBL YFU Bruxelles-Wallonie rend cette aventure possible tout au long de l’année. Cette organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles est spécialisée dans les programmes d’échanges interculturels depuis plus de 70 ans.

Cette année encore, une quarantaine d’étudiants ont décidé de venir étudier en Belgique pendant 3 à 10 mois. Ils sont âgés entre 15 et 18 ans et proviennent du monde entier. Ils souhaitent réaliser un rêve : participer à une expérience inoubliable tout en améliorant leur niveau de français et découvrir notre culture.