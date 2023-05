Inauguration du premier compost de quartier de la Ville de Bruxelles

En effet, vu le changement aujourd’hui incontestable que subit notre climat et la menace qu’il fait peser sur les générations futures, chaque geste compte. « Il est donc primordial de réduire nos quantités de déchets et de valoriser ceux que nous produisons tout de même. Nos déchets organiques, une fois compostés, deviennent un véritable or vert, qui permettra plus tard de nourrir les pieds d’arbre, potagers, jardinières mais aussi d’alléger considérablement votre sac orange », explique Zoubida Jellab (Ecolo), échevine de la propreté publique de la Ville de Bruxelles.

« Brûler les déchets n’est plus la solution. Si on veut atteindre nos objectifs climatiques, on doit changer. Et justement, Bruxelles change. Ici, on apporte une autre solution de proximité aux habitantes et habitants, on valorise les déchets alimentaires et on crée une ressource pour amender et nourrir la terre. C’est meilleur pour la planète et notre santé », ajoute Alain Maron (Ecolo), ministre en charge de la Transition climatique et de l’Environnement.