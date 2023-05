Auderghem: Thomas et le Green Mango battent le record du monde du plus haut burger avec 1m88 (photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un ouf de soulagement pour Thomas Perrichet. Sa tour de burger d’1m88 a tenu bon. Il bat le record du monde du plus haut burger. « Cela fait quelque chose. Cela fait bizarre. On n’était pas certain d’y arriver. Mais on a réussi grâce aux équipes de Green Mango Woluwe et de Green Mango Auderghem », déclare Thomas quelques minutes après que le burger ait été mesuré sur la terrasse de l’établissement qui vient d’ouvrir boulevard du Souverain à Auderghem.