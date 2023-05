N1 | Un RFC Liège irrésistiblement d’attaque pour décrocher la montée en D1B, ce dimanche, à Tirlemont!

Il était une foi, celle d’une équipe portée par une identité offensive qu’elle n’a jamais reniée et qu’elle affiche même fièrement, comme une fleur à la boutonnière.

Ainsi marche ce RFC Liège millésime 2022-2023 : arrivé au croisement des promesses et des attentes, avec une montée en Division 1B qui ne fait plus aucun doute, le cercle principautaire dispose – et de loin – de la meilleure attaque de Nationale 1.