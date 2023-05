«Je suis fou amoureux»: à 70 ans, Renaud s’affiche au bras d’une femme de 28 ans sa cadette (photo)

Renaud est à nouveau un homme heureux. Actuellement en tournée, l’interprète de « Mistral Gagnant » parcourt la France en bonne compagnie, comme il l’a révélé dans une interview accordée au Parisien. Le chanteur a retrouvé l’amour au bras d’une certaine Christine, 42 ans, qu’il surnomme « Cerise ». « Elle me suit depuis trente ans, mais on s’est rencontré la première fois il y a six ans, sur un plateau télé. Elle portait des boucles d’oreilles avec des cerises, inoubliables ! C’est pour cela que je l’appelle Cerise », explique le parrain de Gauvain Sers.

S’ils se connaissent depuis plusieurs années, Renaud et Cerise se sont officiellement retrouvés le 12 mai 2022, au lendemain des 70 ans de l’artiste. « Elle avait demandé mon contact pour m’offrir un cadeau. Elle est couturière et m’a fait une chemise en bandanas. Cela m’a touché, on a discuté, je l’ai invitée à prendre un café à la maison, à Paris, puis en Provence, puis en vacances au Cap-Ferret. Cela me donne envie de voyager, de l’emmener à Venise, en Grèce, sur l’île de Patmos, où j’ai passé les plus belles vacances de ma vie quand j’étais jeune. »