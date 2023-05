Mariam El Hamidine (Ecolo), bourgmestre de Forest: «Toutes les communes sont impactées par les crises successives»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quel est votre ressenti sur ces 12 premiers mois en tant que bourgmestre ?

Je suis bourgmestre officiellement depuis le 24 mai de l’année dernière. Avant cela, je faisais déjà fonction de bourgmestre depuis le 17 novembre 2020. Je ne suis pas novice en la matière et il m’était déjà arrivé de remplacer l’ancien bourgmestre lorsqu’il était en congé. Depuis ma nomination, j’ai continué le travail qui était déjà là, suivi les projets en cours et les nouveaux. Le personnel communal me connaissait déjà bien, je suis échevine depuis 2012. Je m’occupais de matières comme la population et l’état civil. Je connaissais les citoyens, je connaissais la commune. Les citoyens me connaissent relativement bien.