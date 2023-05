«Affaire Conclue» à la sauce américaine? L’émission «Collector: et Goldin touche le pactole» débarque sur Netflix

Les émissions de vente aux enchères cartonnent en ce moment, à la télévision. On le voit bien avec le succès d’« Affaire Conclue » sur la Une et France 2 depuis plus de cinq ans, ou encore de la télé-réalité américaine et britannique « Pawn stars », diffusée sur C8, CStar et ABXplore.

Mais à présent, le streaming se met aussi au diapason avec « Collector : Et Goldin touche le pactole », une émission américaine qui nous emmène dans les coulisses d’une prestigieuse maison de vente spécialisée dans les objets rares.