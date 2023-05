«Je ne m’étais pas entraîné pour ce tournoi»: Luca Brecel serein avant sa finale historique aux Mondiaux de snooker

« Je vais savourer cette finale, car je ne devrais pas être là », a-t-il confié au sujet de ce match. « Je n’ai pas de mots pour décrire ce que j’ai réalisé. J’ai eu un peu de chance, mais c’est incroyable. C’est du bonus et je n’ai aucune pression sur les épaules, sauf si cela devait se révéler serré sur la fin. Je vais jouer mon jeu, comme aujourd’hui, lâcher mes coups. Ce sera une expérience extraordinaire. Le Crucible est un endroit merveilleux pour jouer au snooker. L’ambiance est géniale et le public aussi ».

Luca Brecel (WS 10) connaît depuis samedi soir tard le nom de l’adversaire qu’il affrontera ces dimanche et lundi en finale du Championnat du monde au Crucible Theatre de Sheffield. Le Belgian Bullet, 28 ans, auteur d’une remontée fantastique contre le Chinois Si Jiahui (WS 80), 20 ans, pour s’imposer 17-15 dans la première demi-finale, défiera ainsi l’Anglais Mark Selby (WS 2), 39 ans.

ll s’agit de la sixième participation de Luca Brecel au Championnat du monde, qu’il avait été le plus jeune de l’histoire à disputer, à 17 ans, en 2012. Et il n’avait encore jamais réussi à gagner un match jusqu’ici. Vainqueur du Nord-Irlandais Mark Allen (WS 3) 17-15 passé minuit après avoir mené 16-10, Mark Selby est lui quadruple champion du monde, avec des triomphes en 2014, 2016, 2017 et 2021.