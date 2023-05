«Je n’aurai pas 80 ans»: atteint de la maladie de Parkinson, Michael J. Fox («Retour vers le futur») évoque son combat avec émotion (vidéo) À 61 ans, l’acteur confie avoir déjà « pensé à la mortalité ». CBS / capture d’écran

Par M.R.

Cela fait plus de trente ans que Michael J. Fox, le célèbre Marty McFly de « Retour vers le futur », vit avec la maladie de Parkinson. Un trouble qui s’est forcément aggravé avec l’âge. Aujourd’hui, le comédien de 61 ans apparaît très affaibli. Malgré tout, il a accepté de se livrer sur son combat dans « Still », un film documentaire retraçant également sa vie et son parcours de vedette hollywoodienne, à paraître sur la plateforme Apple TV+ dès le 12 mai prochain. de videos Pour promouvoir ce docu, la star de « Retour vers le futur » s’est confiée dans la matinale de la chaîne américaine CBS.

Dans un extrait publié sur YouTube et les réseaux sociaux, l’acteur admet : « Je ne vais pas mentir, ça devient dur, de plus en plus dur, de plus en plus difficile chaque jour. Mais c’est comme ça. »