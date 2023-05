Accident mortel à Huy: un Andennais de 37 ans a perdu la vie sur la N90 de Ben-Ahin ce dimanche matin

Un grave accident de la route s’est produit ce dimanche matin, à l’aube. Vers 5h20, les pompiers de la zone Hemeco étaient contactés afin d’intervenir sur l’avenue Beaufort (N90) à Ben-Ahin (Huy).

« Il s’agit d’une voiture seule en cause, nous précise la zone de secours. La voiture, une Mercedes Break blanche, a percuté un poteau et deux véhicules en stationnement. Le conducteur, seul en cause, est décédé avant l’arrivée du SMUR. »