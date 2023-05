Il utilise la «technique du footballeur» pour voler un GSM dans le Carré à Liège

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h du matin, un fêtard du Carré s’est fait voler son GSM dans une fausse bousculade. C’est ce qu’on appelle la « technique du footballeur », bien connue des services de police et de la justice. L’auteur tourne autour de sa victime, qui porte son GSM dans la poche arrière de son pantalon. Il feint alors une bousculade et en profite pour dérober le téléphone sans que son propriétaire ne s’en rende compte.

En aveux

Cette fois, un majeur et un mineur ont été interpellés. Le parquet de Liège a été avisé et un dossier a été ouvert pour vol avec violence. Entendu, le majeur (né en 2004) est en aveux. Il estime qu’il n’y a pas de violence et prétend avoir monté le coup tout seul. Le mineur va également être reçu dans le cadre de ce dossier.