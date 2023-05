L’Ecolo Marie-Colline Leroy, nommée secrétaire d’État à l’Égalité des genres et des chances, remplace Sarah Schlitz

Les co-présidents d’Ecolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane ont proposé au Conseil fédéral du parti le nom de la présidente de la commission des Affaires sociales de la Chambre. Celui-ci a accepté la proposition. Marie-Colline Leroy était l’unique nom proposé au parlement interne des verts francophones. Sur 60 votants, la députée fédérale a reçu 53 voix pour, 4 abstentions et 3 contre, a constaté Belga sur place, à Namur. Le Conseil fédéral d’Ecolo est compétent pour la désignation d’un membre de gouvernement en cas de changement en cours de législature.

«Que ce soit dans le milieu scolaire ou au parlement, j’ai bâti mon expérience sur la culture du dialogue. Je suis déterminée à poursuivre la lutte pour une société plus inclusive et à porter les causes de l’égalité des genres, de l’antiracisme et de la lutte contre les discriminations», a déclaré la Hennuyère.