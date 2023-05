«Mon coeur est brisé»: Giulio Ciccone contraint de renoncer au Tour d’Italie

À la suite de symptômes, Ciccone a subi un test qui s’est révélé positif au lendemain de Liège-Bastogne-Liège, qu’il avait terminé en 13e position. Les symptômes étaient encore légers et il espérait encore être au départ du Giro à Fossacesia Marina ce samedi 6 mai. Mais depuis son test positif, le 24 mai, Ciccone n’a pas pu s’entraîner en raison d’une sinusite, d’une toux et de la fatigue.

«La décision a été prise aujourd’hui d’un commun accord entre le coureur et l’équipe, suite à l’observation de symptômes persistants du Covid-19 (et de résultats de tests positifs persistants), et du peu de temps qu’il reste pour être en bonne santé et compétitif pour le Giro. Nous nous sommes mis d’accord sur le fait que le temps nécessaire pour se rétablir complètement n’était pas là», peut-on lire dans le communiqué de la formation World Tour .