Le Jam’in Jette sera de retour les 19 et 20 mai au parc de la Jeunesse

La 11e édition du festival Jam’in Jette aura lieu les 19 et 20 mai dans le parc de la Jeunesse à Jette. Depuis sa création, le festival ne cesse de grandir. Lors de cette 11e édition, vous pourrez y découvrir 15 groupes éclectiques, du cirque, des activités pour petits et grands des artisans, des stands d’associations, de la cuisine du monde, etc.

Le fil rouge qui soutient chacun des démarches de l’ASBL Kwa !, organisatrice du festival, c’est l’accès à la culture pour toutes te tous, l’engagement écologique, la qualité, la force du collectif, l’interculturalité et la rencontre. Pour ces raisons, le festival Jam’in Jette est totalement gratuit.