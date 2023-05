Georges-Louis Bouchez: «Vooruit est de plus en plus sur notre ligne, j’ai peur qu’ils nous dépassent sur notre droite»

« Vooruit est de plus en plus sur notre ligne en matière de sécurité sociale. Et en matière de migration, ils sont même plus à droite. J’ai peur qu’ils nous dépassent sur notre droite », a déclaré le président du MR, Georges-Louis Bouchez, dimanche, dans l’émission « De Zevende Dag » sur la chaîne flamande Eén.

La semaine passée, le président de Vooruit, Conner Rousseau, a proposé de supprimer les allocations de chômage aux chômeurs de longue durée n’acceptant pas un emploi de base après deux ans sans activité.