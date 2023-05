Rave party illégale à Brustem: environ 10.000 personnes présentes

La rave party a débuté vendredi soir aux alentours de 23h00 au grand dam des riverains sérieusement incommodés par les nuisances sonores et le trafic engendré par les milliers de fêtards venus parfois de loin.

La police fédérale et la Défense sont par ailleurs venus renforcer la police locale. «Pour l’instant, la situation est calme mais elle est toxique, avec beaucoup de consommation d’alcool et de drogue. Il y a au moins 10.000 personnes présentes. La plupart ont beaucoup bu et consomment des drogues. C’est une situation dangereuse», a poursuivi le gouverneur.