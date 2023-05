Louis Verstrepen, le nouveau chef à la tête du restaurant étoilé Da Mimmo à Woluwe-Saint-Lambert

Avec un bagage professionnel des plus impressionnants, le chef a rejoint la maison étoilée italienne avec un objectif clair : sublimer la gastronomie italienne qu’il aime tant et partager sa passion pour la cuisine de cœur et de goût.

Deux étoiles plus tard, à l’âge de 25 ans, Louis a envie de changement et rejoint les équipes d’Anne-Sophie Pic, cheffe trois étoiles au style inimitable, qu’il considère comme l’une de ses plus belles expériences et grâce à laquelle il travaille, en tant que second, sa précision et sa technique, à travers des plats intensément aromatiques. C’est vers la Martinique que le chef belge s’envole ensuite, puis vers Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où il s’occupe de l’ouverture d’un nouvel Atelier Joël Robuchon, au concept nippon. Il restera deux années sur l’île en tant que chef exécutif et fait du restaurant un véritable succès.