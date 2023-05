Serie A: avec deux assists de Romelu Lukaku, l’Inter renverse la Lazio et enchaîne (vidéos)

Une semaine après leur succès à Empoli, les Nerazzuri et Lukaku ont confirmé leur retour en forme en battant la Lazio, 2e au classement avant cette journée. L’ailier romain Felipe Anderson a ouvert le score (30e).

L’Inter Milan, mené 0-1 jusqu’à la 77e minute de jeu, a finalement battu la Lazio (3-1) dimanche au stade Giuseppe Meazza, pour le compte de la 32e journée de Serie A. Romelu Lukaku, titulaire, a délivré deux passes décisives. Naples pourrait profiter de la défaite de son dauphin et être sacré champion dès ce dimanche.

Dans la course serrée aux tickets européens, l’Inter (57 points) dépasse de peu son voisin de l’AC Milan (5e, 57 points) et reprend la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions. La Roma (6e) compte elle aussi 57 points et Bergame est 7e avec 55 points.