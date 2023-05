Le Festival des Aralunaires est de retour avec 36 artistes et des surprises, du 3 au 7 mai : demandez le programme !

Après Antoine Willemans (Girls In Hawaii) en 2022, c’est November Ultra (Révélation féminine - Victoires de la Musique 2023) qui vous donne rendez-vous au sommet de la Knippchen à l’Église Saint-Donat pour lancer les festivités pendant que les fûts et les accords dissonants de Meule et Vaague feront trembler l’ancien Palais de Justice. Le jeudi, il y a école ; d’un côté à l’ISMA, un doublé anglais et une leçon de folk avec Rachael Dadd (entrevue notamment avec This is the Kit et François and the Atlas Mountains) et Spencer Cullum's Coin Collection - une des références de la guitare “pedal steel” et l’un des musiciens les plus demandés de Nashville où il a posé ses valises. En face, concert perché à la verticale dans l’Escalier (ULiège) avec la sensation française délirante Walter Astral et la pop métissée de Miki.

Un melting-pot hyper-vitaminé à l’Entrepôt

Ensuite arrive le week-end et il faudra en avoir sous le coude : le vendredi, melting-pot hyper-vitaminé à l’Entrepôt avec DITZ, “le meilleur groupe de Brighton, voire du monde” (John Talbot - IDLES), O. le duo anglais batterie-saxophone qui ravira les fans de The Comet is Coming, le riot-punk des Lambrini Girls et l’excellent shoegaze d’Eosine (récents vainqueurs du Concours Circuit).