Molenbeek: le passage piéton et cycliste entre Beekkant et Gare de l’Ouest libéré

S’il est possible de rejoindre Beekkant depuis la Gare de l’Ouest et inversement en métro, c’est depuis peu également possible à vélo et à pied via un passage libéré le long de l’Infrabel Academy, situé le long de la voie ferrée entre les deux stations molenbeekoises.