La Ligue des pêcheurs de l’est repeuple le bassin de la Vesdre en ombres, un poisson en voie de disparition

Dans nos rivières, on ne trouve pas que la truite. Elle y côtoie notamment l’ombre, qui peut dépasser les 60 cm et dont la chair a un goût rappelant celui du thym. De quoi en faire un poisson prisé par les pêcheurs. Cependant, au fil du temps, des pollutions et des autres aléas des rivières, l’ombre s’est raréfié, au point d’être inscrit sur la liste noire des poissons à protéger. On en trouve encore un peu dans l’Amblève, la Semois (vers Vresse), la Salm, l’Amblève, la Lienne et le bassin de la Vesdre… « Mais pas des quantités astronomiques », souligne Pascal Crul, le président de la Ligue royale des pêcheurs de l’est. Entre autres parce qu’il est moins prudent que la truite, ce qui en fait une proie aisée pour le cormoran. Pour éviter la disparition totale, la Région wallonne a interdit de pêcher l’ombre depuis deux ans.