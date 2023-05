Les Kardashian, Ed Sheeran et les Muppets: que voir sur Disney+ en mai 2023? (vidéos)

Synopsis officiel : Série inspirée d’une histoire vraie inspirante. Miep Gies était jeune, insouciante et avait des opinions – à une époque où les opinions étaient mortelles – lorsque Otto Frank (le père d’Anne Frank) lui a demandé de l’aider à cacher sa famille des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Raconté avec une sensibilité moderne, « Une lueur d’espoir » dépouissière l’histoire et rend le récit de Miep très contemporain, forçant le public à se demander ce qu’il aurait fait à sa place et s’il aurait eu le courage de s’opposer à la haine. Certains sont restés les bras croisés, Miep s’est levée.

Synopsis officiel : Cette comédie suit le Groupe Electrogène, composé de Docteru Dents au chant et au clavier, Animal à la batterie, Floyd Pepper au chant et à la basse, Janice au chant et à la guitare, Zoot au saxophone et Lips à la trompette, dans un voyage épique et plein de musique pour enregistrer leur tout premier album studio. Avec l’aide de Nora, une jeune cadre musicale motivée, le groupe des Muppets de la vieille école se retrouve confronté à la scène musicale actuelle.

Casting : Lilly Singh, Bill Barretta, Eric Jacobson, Matt Vogel, David Rudman.

de videos

À voir aussi : « Justified » saisons 1 à 6 (dès le 10/05), « Abbott Elementary » saison 2 (dès le 17/05), « Not dead yet : confessions d’une quinqua à la ramasse » (dès le 24/05), « Américain de Chine » (dès le 24/05).

Séries d’animation : « Bob’s Burgers » saison 13 (dès le 03/05), « Star Wars : les aventures des petits Jedi » (dès le 04/05), « Star Wars visions » saison 2 (dès le 04/05)

Côté films

« Les blancs ne savent pas sauter », dès le 19/05

Synopsis officiel : Cette comédie est un remake moderne du film éponyme de 1992 qui célèbre la culture du streetball à Los Angeles. Jack Harlow, superstar du rap, fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Jeremy, une ancienne star de cette discipline dont les blessures successives ont définitivement mis fin à sa carrière. À ses côtés, Sinqua Walls joue le rôle de Kamal, un joueur prometteur qui a de lui-même compromis son propre avenir dans le sport. Jonglant entre relations précaires, pressions financières et conflits internes, les deux « ballers » vont peu à peu découvrir qu’ils ont bien plus en commun qu’ils ne l’imaginaient.

Casting : Sinqua Walls, Jack Harlow, Teyana Taylor, Laura Harrier, Vince Staples.

de videos

À voir aussi : « Le cratère » (dès le 12/05), « Empire of Light » (dès le 24/05)

Lire aussi Un prequel de «Bridgerton», un thriller avec Jennifer Lopez, une série avec Schwarzenegger: que voir sur Netflix en mai 2023? (vidéos)

Côté divertissements

« Les Kardashian », saison 3, dès le 25/05 (un nouvel épisode chaque semaine)

Synopsis officiel : Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall et Kylie invitent les téléspectateurs à revenir dans leur vie alors qu’elles font face à la maternité, à la coparentalité et à la construction de leurs propres empires. Leurs liens seront mis à l’épreuve et des tensions apparaîtront, mais elles resteront soudées face à la tempête.

de videos

Côté docus

« Ed Sheeran : la somme de tout », série-documentaire, dès le 03/05

Synopsis officiel : Pour la première fois, la superstar mondiale Ed Sheeran ouvre les portes d’une franchise étonnante et d’une honnêteté sans faille sur sa vie privée, tout en explorant les thèmes universels qui inspirent sa musique. Cette série suit Ed après une nouvelle bouleversante, et révèle les difficultés et les triomphes qui ont ponctué la période la plus difficile de sa vie. Cette série originale en quatre parties comprend des images exclusives de ses tubes emblématiques, des archives personnelles inédites avec ses amis et sa famille, et des performances épiques dans les stades qui donnent un aperçu de l’univers d’Ed.