Jens, 20 ans, perd tragiquement la vie dans un accident sur l’A12: ses proches lui rendent un dernier hommage dans une église bondée, «nous nous sentons impuissants»

Ce dimanche, la famille et les amis de Jens ont fait leurs adieux au jeune homme, dans une église bondée. « Nous nous sentons impuissants, c’est irréel », a déclaré la famille dans une lettre très émouvante.

Lors de la cérémonie, des photos de la jeune victime, toujours avec un grand sourire, ont été diffusées. « Jens était le créateur d’ambiance de notre groupe. Après le Covid, on a commencé à découvrir la vie, puis cela se produit... », ont déclaré ses amis.

Les circonstances du dramatique accident qui a coûté la vie à Jens restent encore inconnues. Sur les caméras de surveillance du tunnel, on voit la Volkswagen du jeune homme changer de trajectoire et foncer dans le mur. Selon des témoins, la vitesse pourrait être en cause, mais c’est à un expert de déterminer ce qu’il s’est réellement passé.