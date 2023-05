Il attaque une patrouille de police devant le commissariat central d’Anderlecht: «Je voulais me suicider»!

Les faits se sont déroulés ce samedi soir, une fois l’obscurité tombée, un peu avant 22 h 00. Selon nos informations, un individu, qui attendait devant le commissariat central d’Anderlecht, rue Démosthène, a attaqué – sans raison – une patrouille de police qui y revenait tout juste.

Le suspect aurait immédiatement donné un coup au conducteur du véhicule de police tandis que celui-ci sortait de son véhicule et, dans la foulée, il aurait essayé de se saisir de l’arme à feu de ce policier. Le collègue / binôme du policier attaqué a lancé l’alerte et des renforts (de l’intérieur) sont arrivés. Ils ont eu fort à faire pour maîtriser et interpeller le suspect qui était déchaîné.