Le projet de nouvelle place Beekkant est à l’enquête publique à Molenbeek

Déjà annoncé en mai 2021 par l’échevin des Travaux Publics Jef Van Damme (Vooruit), le réaménagement de la place Beekkant entre dans une nouvelle étape. La commune de Molenbeek a déposé une demande de permis d’urbanisme. L’enquête publique est en cours depuis le 25 avril et se terminera le 24 mai. La commission de concertation est prévue à la date du 30 mai.

L’objectif de la demande de permis d’urbanisme ? « Le projet de réaménagement des espaces publics autour de la station Beekkant est ainsi l’occasion de (re)construire une continuité des sols pour rendre la ville confortable et accessible à tous. Les demandes et attentes des habitants et usagers sur ces espaces sont fortes et diverses et ont été intégrées au mieux dans le projet. Le projet est aussi l’occasion de conférer un statut métropolitain à cet espace, pour l’inscrire dans un système de parcs et d’espaces publics à plus large échelle », avance la note explicative jointe à la demande de permis d’urbanisme et consultable sur openpermits.brussels.