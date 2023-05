D’aide-soignante à toiletteuse, le double parcours de Justine de Villers-le-Bouillet

Motivée, elle débute une formation pour devenir toiletteuse en activité complémentaire. « J’ai réalisé mon stage chez Pil’Poil à Wanze, avant qu’il ferme. J’ai énormément appris en pratiquant avec Jennyfer », soutient Justine. « Elle nous expliquait différentes techniques, comme par exemple comment couper un ongle pour ne pas qu’il saigne. Elle nous laissait travailler comme si nous étions déjà dans le métier. Cela m’a poussé à devenir indépendante et ouvrir mon propre salon : Le bain de Molly. »

La difficulté d’exercer son métier d’aide-soignante pendant le confinement, couplée à l’adoption d’un jeune berger australien, ont été un tournant décisif pour la carrière professionnelle de Justine Meeurs. « Je me suis rendue à des séances de récréadog avec Molly pour lui permettre de sociabiliser avec d’autres chiens », raconte la Villersoise. « Être au contact de tous ces chiens m’a donné envie de travailler à leur côté. »

À la fin de son stage, la jeune femme prend la décision d’aménager son garage à Villers-le-Bouillet (rue de la villa nº1) pour y installer son salon de toilettage et débute sa nouvelle activité le 1er avril 2023.

« Depuis mon lancement, cela se passe très bien ! J’aime les chiens et le relationnel que l’on peut développer avec eux. Quand je travaille à leur contact, je suis dans ma bulle », confie Justine qui toilette des chiens de toutes tailles. Elle propose trois formules dont le prix fluctue en fonction du poids : uniquement les soins, bain plus soins ou tonte complète, bain plus soins.