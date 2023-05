«Il aurait eu 40 ans»: le message poignant de la maman de Grégory Lemarchal, à l’occasion du triste anniversaire de sa mort (vidéo)

30 avril 2007. Grégory Lemarchal s’éteint à l’âge de seulement 23 ans. Le chanteur n’a pas survécu au combat qu’il menait depuis de nombreuses années contre la mucoviscidose. Un choc pour ses amis, ses anciens camarades de la « Star Academy », mais aussi et surtout, pour sa famille, dont ses deux parents, Pierre et Laurence, qui deviendront plus tard des figures de la lutte contre cette maladie mortelle qui touche les voies respiratoires et digestives. Ils fonderont alors l’Association Grégory Lemarchal, venant en aide aux personnes souffrant de la mucoviscidose. Et c’est à travers les réseaux sociaux et le site de cette association que Laurence Lemarchal s’est exprimée pour délivrer un hommage bouleversant à son fils, parti il y a tout juste 16 ans.

Laurence Lemarchal a ensuite fait part des avancées générées grâce à cette lutte : « Nous ses parents et sa soeur, Leslie, on se pose souvent la question : finalement, Grégory a-t-il vraiment perdu ce combat quand on voit tout ce qui est accompli depuis 16 ans ? Moi je crois que non. Grégory, il a réussi à faire sortir de l’ombre cette put*** de maladie comme il l’appelait. Et c’est ce qu’il a toujours voulu. Sans le savoir il a sensibilisé tellement de gens qui n’avaient jamais entendu parler de mucoviscidose (…) Il a aussi initié une mobilisation extraordinaire à laquelle vous prenez part, avec nous chaque jour. Son combat, lui, il se poursuit grâce à l’association qui porte son nom (…) Parce que oui, la situation, elle a bien changé depuis le départ de Greg. On ne vit plus pareil avec la mucoviscidose que lorsque Grégory est né en 1983. » Un message d’espoir.