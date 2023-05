Davantage de coqs de bruyère en Fagnes, mais une seule femelle capturée et importée enSuède, cette année

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Situation toujours incertaine pour la survie de la population de tétras-lyres, les fameux coqs de bruyère et leurs poules, en fagnes. Deux comptages viennent d’avoir lieu. Avec au plus 7 mâles paradant recensés. L’un d’eux semblait porteur d’un émetteur, ce qui indiquerait qu’il avait été importé de Suède. Cela reste bien en deçà des 40 mâles, niveau d’une population a priori stable. Mais, nuance Pascal Ghiette, attaché scientifique au DEMNA (SPW), c’est quand même plus que l’an passé, quand on n’avait dénombré que 4 ou 5 mâles paradant.