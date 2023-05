Cinq Herviennes dans l’équipe nationale de Pomdance, classée 16e au Mondial: «C’était magique!»

Seizièmes parmi les 19 équipes nationales ayant pris part au mondial de Pomdance à Orlando !, Une compétition qui met en scène des jeunes femmes qu’on pourrait comparer à des pom pom girls, mais dans un mode plus sportif que spectacle d’avant match. Avec des chorégraphies rythmées et diablement coordonnées.

On ne peut pas dire que le team belge a frisé le podium, mais il s’est défendu en devançant les équipes britannique, italienne et canadienne.

Parmi les danseuses belges en catégorie Pomdance, toutes Wallonnes, ayant dansé face au jury en Floride, on comptait cinq Herviennes : Tamara Maréchal, Flavie Hutschemakers, Alexandra Vreuls, Anaël Boulanger et Eva de Hey. La plupart des danseuses étaient issues de l’équipe liégeoise ACES. Parmi les seize et les deux réservistes, on comptait trois mamans et l’écart entre la plus jeune et la plus âgée était de 18 ans.