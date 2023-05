Un accident dramatique évité de justesse sur le passage à niveau à Rumbeke: retrouvé par la police, le motocycliste âgé de 20 ans donne des explications (vidéo choc)

Une catastrophe a été évitée de toute justesse le 20 avril dernier sur un passage à niveau du côté de Rumbeke, en Flandre occidentale. Les images captées par une caméra d’Infrabel sont impressionnantes. Malgré la signalisation adéquate et les barrières fermées devant le passage, on y voit un motocycliste slalomer entre les barrières pour traverser la voie et ce, alors qu’un train approche à grande vitesse. Finalement, le conducteur parvient à éviter de toute justesse le train pour sortir du passage.

C’est avec l’aide d’un citoyen et des images de vidéosurveillance que le jeune homme, livreur, a été retrouvé. Il a reçu la visite de la police et a admis qu’il s’agissait bien de lui. Il a expliqué qu’il roulait avec ses écouteurs et qu’il n’avait pas vu que les feux de circulation étaient rouges. Il affirme ne pas avoir entendu le passage à niveau sonner à cause de ses écouteurs. Son véhicule n’était ni immatriculé ni assuré.