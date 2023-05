La victoire de l’Antwerp en Coupe fait les affaires du Standard: le vainqueur des Playoffs 2 directement qualifié pour l’Europe

Le Great Old disputera la phase de poules de l’Europa League en cas de victoire dans ces barrages, et sera reversé en poules de la Conference League en cas de défaite.

La première journée des Champions Playoffs oppose Genk au FC Bruges dimanche après-midi et l’Union Saint-Gilloise à l’Antwerp mercredi. Genk et l’Union entament ce mini-championnat avec 38 points, devant l’Antwerp (36) et Bruges (30).

Les Europe Playoffs ont débuté ce weekend et ont vu La Gantoise battre Westerlo 3-1 et le CS Bruges et le Standard se quitter dos à dos (0-0). Gand est en tête avec 31 points devant le Standard (29), le Cercle (26) et Westerlo (26).