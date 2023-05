Il n’y a pas que Haaland à Manchester City: Julian Alvarez plante un but de classe mondiale dans la victoire des Skyblues contre Fulham (vidéo)

Quatre jours après avoir remporté son sommet contre Arsenal, Manchester City s’est imposé (2-1) dimanche sur le terrain de Fulham, ce qui lui permet de prendre la tête du championnat lors de la 34e journée du Championnat d’Angleterre.

Avec un point d’avance sur leur principal rival Arsenal et un match de plus à jouer, les Citizens ont plus que jamais leur destin en main pour conserver leur titre.