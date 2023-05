Genk, vainqueur de la phase classique, et le Club de Bruges s’affrontent ce dimanche dans le match d’ouverture des Playoffs 1.

Les Brugeois (30 points), qualifiés in extremis pour ce tour final, peuvent difficilement espérer conserver leur titre et semblent destinés à un rôle d’arbitre, alors que Genk (38 points) se disputera les lauriers avec l’Union et l’Antwerp.