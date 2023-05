Steven Defour après la défaite de Malines en finale de Coupe: «Défensivement on a fait le job, mais…»

Oui, clairement, même si je n’ai rien à reprocher aux joueurs que j’ai sous mes ordres. J’avais demandé en janvier qu’on en recrute un mais cela n’a malheureusement pas été possible. Aujourd’hui, on a essayé de limiter au maximum les espaces en plaçant un bloc défensif assez bas parce qu’on connait les qualités de course des Anversois et la facilité avec laquelle Alderweireld peut balancer de longs ballons dangereux vers l’avant. Globalement, cela a bien fonctionné en première mi-temps, du moins d’un point de vue défensif puisqu’on a su gêner l’Antwerp aux entournures.

C’est aussi mon sentiment. Il y avait sans doute un peu trop de stress dans l’équipe mais cela n’explique pas tout. On a souvent perdu le ballon beaucoup trop vite, en en faisant mauvais usage. Si on avait davantage osé, on aurait peut-être pu mettre nos adversaires davantage en difficulté. Mais cela n’enlève rien aux qualités de l’Antwerp : défensivement, c’est sans doute la meilleure équipe de Belgique et j’ai essayé, depuis quelques semaines, de mettre en place un plan alternatif pour palier notre manque de buteur. Storm a fait ce qu’il a pu mais en l’alignant devant, on voit bien qu’il est inexpérimenté à ce niveau et qu’on perd certaines de ses qualités dans d’autres secteurs du jeu.

Peut-on malgré tout parer de première expérience d’entraîneur réussie en ce qui vous concerne ?

Quand je m’étais retrouvé dans le bureau de la direction (NDLR : lors de sa prise de fonction), on m’avait demandé en priorité de sauver le club et j’y suis parvenu. Après, on a montré par moments de belles choses à domicile, ainsi qu’une belle organisation défensive. Même si c’est la déception qui prime, on a également atteint la finale de Coupe, ce qui est déjà pas mal.

En tant qu’entraîneur, comment avez-vous vécu personnellement cette finale ?