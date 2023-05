«Elle ne pourra plus jamais marcher»: le terrible témoignage de Tyler et Charlie, qui partagent des clichés déchirants de leur fille de 14 mois, paralysée à vie (photos)

Tyler et Charlie Brown, deux parents britanniques, ont appris une terrible nouvelle il y a maintenant un an. Leur fille, Dani-Rae, âgée de 14 mois seulement, est atteinte d’amyotrophie spinale, une maladie génétique rare qui entraîne une perte de mobilité. Autrement dit, la maladie a paralysé l’enfant au niveau des membres inférieurs. Dans les colonnes du Sun, Tyler et Charlie ont raconté leur histoire, dans le but de sensibiliser les parents et de les pousser à consulter un médecin s’ils remarquent quelque chose d’anormal chez leur enfant.

C’est en avril 2022 que Tyler et Charlie ont remarqué que quelque chose n’allait pas avec leur fille. Du jour au lendemain, le bébé a subi une diminution de la mobilité de ses jambes. Les deux Britanniques se sont immédiatement rendus à l’hôpital avec leur fille, où elle a passé des examens. Mais les médecins n’ont rien trouvé d’anormal, malgré les analyses et les prises de sang. C’est seulement après des tests plus poussés que le terrible diagnostic est tombé. Malheureusement, Dani-Rae est atteinte de la forme la plus grave d’amyotrophie spinale. Elle peut causer une insuffisance respiratoire fatale chez les enfants.

Très inquiets pour la vie de leur fille, les parents sont prêts à tout pour lui donner une chance de vivre. Mais malheureusement, il n’existe aucun traitement miracle contre l’amyotrophie spinale. « Elle ne pourra plus jamais marcher mais nous allons tout essayer pour lui donner la meilleure chance possible de retrouver autant de mouvement que possible », témoigne Tyler.