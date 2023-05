Hockey: pas de playoffs pour un Racing qui a manqué de caractère cette saison

Waterloo Ducks – Racing : 3-2. Tous les regards étaient naturellement tournés vers la Drève d’Argenteuil, ce dimanche après-midi, afin de voir si les Ucclois allaient parvenir à conserver un mince espoir d’arracher un ticket pour les playoffs. Pour ce faire, les calculs étaient simples. La victoire était déjà obligatoire face au Waterloo Ducks, dernier candidat, avec le Racing, pour une place dans le dernier carré. Mais les Brabançons, qui récupéraient Guillaume Van Marcke, mais pas leur défenseur Maxime Van Oost (out jusqu'à la fin de la saison), n’ont pas tremblé devant leurs supporters et ils ont emporté un 13e succès (3-2) qui leur permet donc de rejoindre le Léopold, le Dragons et La Gantoise qui forment un Top 4 qui possède une fière allure. C’est l’international français, Blaise Rogeau, qui était le premier à frapper dans cette rencontre (19e). Les échanges étaient disputés mais le club local gardait, toutefois, une certaine maitrise des débats. Et c’est Gaëtan Dykmans qui doublait l’avance des siens en début de seconde période (37e). Le Racing lançait toutes ses forces dans les bataille et retirait son gardien à 9 minutes du coup de sifflet final. Et dans la foulée, il obtenait un stroke mais la tentative de Tanguy Cosyns était arrêtée par Simon Vandenbroucke. Ce n’est finalement qu’à la 65e minute que Achille De Chaffoy offrait une lueur d’espoir aux visiteurs de pouvoir recoller au score. Mais l’espoir était de courte durée puisque Victor Charlet redonnait 2 longueurs d’avance au Watducks, sur penalty, moins de 120 secondes plus tard. Le but du jeune Liégeois, Samuel Malherbe, ne comptait que pour les statistiques. Les champions de Belgique en titre, médaillés de bronze à l’EHL, à Amstelveen, ne participeront donc pas aux playoffs, cette saison. Un échec pour le Racing qui devait faire mieux avec les qualités de ce groupe. Mais les joueurs peuvent se mordre les doigts d’avoir gaspillé tant de points en chemin et surtout de ne pas être parvenus à afficher un état d’esprit plus conquérant lors de certaines de leurs sorties et d’avoir ainsi gaspillé de trop nombreuses unités tout au long de ces dernières semaines. Le bilan chiffré du mois d’avril (1 point sur 12) est sans appel et pèse très lourd au moment du décompte final.

Gantoise – Léopold : 1-5. Les Bruxellois semblent réellement imprenables en cette fin de championnat. Ils l’ont prouvé une nouvelle fois en remportant une 18e victoire face à l’un de ses concurrents pour le titre. Face aux Gantois, les protégés de Agustin Corradini ont, une nouvelle fois, proposé une prestation solide et appliquée. Il ne fallait d’ailleurs que 2 minutes au Léo pour ouvrir la marque via Dylan Englebert. Mais Sean Murray ne tardait pas à égaliser (8e) avant de louper un stroke. Tom Degroote redonnait l’avance aux siens (15e) avant que Tom Boon ne signe son 51e but de la saison (25e). Benjamin Thiery mettait déjà fin à tout suspense dans les échanges avant la pause (27e). Le dernier but inscrit par Tom Degroote ne changeait plus grand-chose à une rencontre que les Gantois ne sont pas parvenus à contrôler en raison, certainement, de la blessure d’Antoine Kina, le maître à jouer, en début de rencontre.

Uccle Sport – Dragons : 1-4. Après leur revers surprise, dimanche dernier, à domicile, face à l’Orée, les Anversois n’ont pas éprouvé de réelles difficultés à écarter les promus ucclois. Nicolas Della Torre a, une fois de plus, démontré qu’il était en bonne forme actuellement en s’offrant un nouveau doublé. Son compatriote Lucas Martinez a également ajouté sa pierre à l’édifice tout comme Thomas Crols. Juan Amoroso a sauvé l’honneur pour les joueurs de Sofie Gierts.

Louvain veut encore y croire Louvain – Old Club : 3-1. Alors que la bataille pour les playoffs a livré son dernier verdict, celle pour le maintien n’a pas encore rendu son jugement. Et dans le Brabant flamand, ce duel entre les 2 derniers au classement était donc décisif pour rester au contact de Uccle Sport et du Daring. Au final, ce sont les Universitaires qui se sont montrés les plus réalistes et qui ont marqué 3 points très importants alors qu’il ne reste que 2 rencontres à disputer dans cette compétition linéaire. François Sior avait ouvert le score peu après le quart d’heure mais cela ne libérait pas le club local toujours sous pression face à des Liégeois évidemment pas prêts à abdiquer. A la 60e minute, Tom Dawance égalisait sur stroke mais Pilou Maraite puis François Sior ne permettaient pas aux visiteurs de commencer à espérer ramener un point précieux du côté de la Cité ardente. Pour l’Old Club, rien n’est encore décidé mathématiquement mais la mission s’annonce pratiquement impossible avec des matches face au Waterloo Ducks et à la Gantoise. Pour Louvain, en revanche, l’espoir est toujours bien présent mais il faudra prendre des points face au Dragons ou au Braxgata. Orée – Daring : 1-0. Les Molenbeekois, qui ont été recalé, vendredi, pa la Commission des licences mais qui devraient régulariser rapidement leur dossier, espéraient ramener un petit quelque chose de leur court déplacement à Woluwe-Saint-Pierre mais c’est finalement le club local qui a émergé à la 68e minute grâce à un but de son international argentin, Tomi Domene. Un 14e revers qui n’a pas trop de conséquences pour le Daring qui conserve sa 9e place au classement, avec 1 point d’avance sur Uccle Sport et 4 sur Louvain. Comme attendu, le duel face aux promus ucclois lors de l’ultime journée de la compétition linéaire sera décisif.